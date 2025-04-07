إيران: اقتراحنا بإجراء مفاوضات غير مباشرة "عرض سخي"

تعيش المنطقة حالة من الترقب بعد التهديدات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، ورداً على الرسالة التي كان وجهها إليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكدت إيران أنها لم تتلق بعد أي رد أميركي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي الاثنين إن “بلاده لم تتلقّ أي ردّ من الولايات المتحدة بشأن التفاوض غير المباشر”.

إلا أنه اعتبر أن اقتراح بلاده إجراء مفاوضات غير مباشرة، عرض سخي، وفق وصفه.

كما أشار إلى أنّ سلطنة عُمان تُعدّ من أبرز الخيارات المطروحة لاستضافة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الجانب الأميركي.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي رفض أمس الأحد التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، مؤكدا في الوقت ذاته أن رد بلاده على رسالة ترامب حافظ على باب الدبلوماسية مفتوحا.

كما رأى في بيان نشرته الوزارة أن “المفاوضات المباشرة مع طرف يهدّد عل الدوام باستخدام القوة خلافا لميثاق الأمم المتحدة وعبر عن مواقف متناقضة، لا معنى لها”.

إلا أنه أكد أن “بلاده مستعدة لتجربة مسار المفاوضات غر المباشرة”.

أتى رد وزير الخارجية غداة تشديد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن بلاده مستعدة للانخراط في حوار “على قدم المساواة” مع الولايات المتحدة.

كما جاء بعدما أكدت طهران أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أنها ردت على الرسالة التي وجهها إليها ترامب مطلع الشهر الماضي (مارس 2025)، لافتة إلى أنها مستعدة إلى إجراء مفاوضات غير مباشرة حول برنامجها النووي، عبر دولة ثالثة.

علما أن ترامب كان أعلن يوم الخميس الماضي أنه يعتقد أن إيران مستعدة للدخول في محادثات مباشرة بشأن برنامجها النووي، لكنها خائفة. وأكد أنه لا يريد أن تشعر طهران بالذعر، بل يفضل الحوار المباشر معها.

في حين هدد بالخيار العسكري في حال رفضت السلطات الإيرانية التفاوض، قائلا “إذا لم يبرموا اتفاقا، فسيكون هناك قصف، وسيكون قصف لم يشهدوا مثله من قبل”.

ليرد المرشد الإيراني علي الخامنئي على هذا التهديد بالمثل، معتبرا أن رد بلاده على أي اعتداء خارجي، “سيكون بضربة مماثلة وشديدة”.