إيران: اقتراح الاتحاد الأوروبي قد يكون "مقبولا" بشرط!

أفادت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، نقلًا عن دبلوماسي إيراني بارز، بأن اقتراح الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 “يمكن أن يكون مقبولا إذا قدم تطمينا” بشأن مطالب طهران الرئيسية.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن يوم الاثنين أنه قدم نصًا “نهائيا” بعد محادثات غير مباشرة استمرت أربعة أيام بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين في فيينا.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إنه لا يمكن إجراء المزيد من التغييرات على النص، الذي ظل قيد التفاوض منذ 15 شهرا، مشيرًا الى أنه يتوقع قرارا نهائيا من الطرفين في غضون “أسابيع قليلة جدا جدا”.

ونقلت وكالة الأنباء عن الدبلوماسي الإيراني، الذي لم تحدد هويته، قوله إن طهران تراجع الاقتراح. وأضاف الدبلوماسي: “مقترحات الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون مقبولة إذا قدمت لإيران تطمينا بشأن (إجراءات) الحماية والعقوبات والضمانات”.

وسعت الجمهورية الإسلامية للحصول على ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أميركي في المستقبل من الاتفاق إذا أُعيد إحياؤه، كما فعل الرئيس السابق “دونالد ترامب” في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأميركية القاسية على إيران.

ولكن، لا يستطيع الرئيس “جو بايدن” تقديم مثل هذه التأكيدات القوية لأن الاتفاق مجرد تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزمة قانونيا.

الى ذلك، أعربت واشنطن عن استعدادها للتوصل بسرعة إلى اتفاق لإعادة إحياء الاتفاق النووي بناءً على مقترحات الاتحاد الأوروبي.

وقال مسؤولون إيرانيون إنهم سينقلون “وجهات نظرهم وآراءهم الأخرى” إلى الاتحاد الأوروبي، الذي ينسق المحادثات، بعد إجراء مشاورات في طهران.

وبدت إعادة إحياء اتفاق 2015 وشيكة في آذار، لكن المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة بايدن في فيينا، التي استمرت 11 شهرا، شابتها الفوضى بسبب إصرار إيران على أن ترفع واشنطن قوات الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية.