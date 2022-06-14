إيران: الإفراج عن نقالة النفط المحتجزة في اليونان

أعلنت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية اليوم الثلاثاء، أن الناقلة التي ترفع العلم الإيراني واحتجزتها اليونان في نيسان الماضي لم تعد محتجزة وأن شحنتها النفطية ستعاد إلى مالكها، بحسب ما نقلت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

وكانت أعلنت مؤسسة الملاحة البحرية الإيرانية سابقا، أن “السلطات في اليونان تحتجز سفينة تجارية ترفع علم إيران وتصادر حمولتها وتعتقل طاقمها”.

ولفتت في بيان إلى أن “اليونان احتجزت السفينة تنفيذا لطلب أميركي دون مراعاة القانون الدولي”، معتبرة أن “توقيف السفينة ومصادرة حمولتها قرصنة بحرية تقوم بها دولة”.

وأشارت إلى أنه “يتوجب على السلطات المعنية في أثينا الإفراج فورا عن السفينة والعمل بالتزاماتها الدولية”.

واستدعت طهران القائم بالأعمال اليوناني في إيران بعد احتجاز أثينا السفينة الإيرانية.

وفي 19 نيسان الماضي، أعلنت قوات خفر السواحل اليوناني أنها احتجزت ناقلة نفط روسية تحمل شحنة من الخام الإيراني قبالة ساحل جزيرة إيفيا.