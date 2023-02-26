إيران: الادعاءات حول استخدام طائراتنا المسيرة بأوكرانيا خاطئة

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الأحد، إن الدول الغربية “لم تقدم أي وثائق” على استخدام روسيا طائرات إيرانية مسيرة في الحرب ضد أوكرانيا.

ووصف عبداللهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، الأخبار المتعلقة باستخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار من قبل روسيا في الحرب في أوكرانيا بـ “الادعاءات الكاذبة” و “اللعبة الغربية غير المثمرة”.

وأشار عبداللهيان إلى أنه “كان من المفترض عقد الاجتماع الثاني للوفدين السياسي والعسكري لإيران وأوكرانيا”.

وكتب عبداللهيان ردا على استمرار التهم الغربية الموجهة إلى إيران بإرسالها الطائرات المسيرة إلى روسيا لضرب أوكرانيا، أن “الادعاءات حول طائراتنا المسيرة في أوكرانيا خاطئة”.

مضيفاً: “بعض الأطراف الغربية لا تقوم سوى بإطلاق الادّعاءات دون أن تقدم وثيقة تثبت صحتها، وعلى الغرب أن يكف عن مواصلة هذه اللعبة غير المجدية؛ فإيران مع السلام وتقف ضد الحرب”.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية، يوم أمس السبت، في أحدث تقييم إعلامي لها حول الحرب في أوكرانيا، إنه “منذ حوالي عشرة أيام، لم يتم نشر أي تقريرعن استخدام طائرات مسيرة انتحارية من صنع إيران في الهجمات الروسية”.

وأضافت استخبارات وزارة الدفاع البريطانية أن “هذا يظهر أن مستودعات الأسلحة الروسية ربما تكون خالية من الطائرات بدون طيار الإيرانية الصنع”.

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن بلاده سلمت روسيا عددا محدودا من الطائرات المسيرة قبل أشهر من بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا التي اندلعت في 24 من فبراير/شباط 2022.

وقالت دول غربية والولايات المتحدة، فضلا عن أوكرانيا، إن “روسيا استخدمت طائرات إيرانية مسيرة في استهداف أوكرانيا”، وتعرضت إيران لعقوبات غربية واسعة بسبب ذلك.