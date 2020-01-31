الطائرة الاوكرانية
أخبار العالم

إيران: التحقيق في إسقاط الطائرة الأوكرانية معقد

اعتبر المدعي العام في إيران، محمد جعفر منتظري، إن التحقيق المستمر في عملية إسقاط الطائرة الأوكرانية في طهران بصاروخ للحرس الثوري في الثامن من يناير الجاري ”معقد“.

ونقلت وكالة أنباء ”مهر“، اليوم الجمعة، عن منتظري قوله بشأن نتيجة تحطم الطائرة الأوكرانية إن ”القضية قيد المعالجة والتحقيق، والسبب هو وجود تعقيد في الأمر“.

المزيد من الأخبار

الإمارات: لغة المسؤولين الأتراك السياسية تجاه قادة الخليج مؤسفة

المصائب تلاحق الصينيين.. بعد “كورونا” “إنفلونزا الطيور” يتفشى مجدداً…

وأضاف: ”يتم التحقيق في هذه القضية من قبل العديد من الخبراء.. وسيتم الإعلان عن نتائج هذه الإجراءات قريبا“.

وتصر كندا وبعض الدول الأوروبية على إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في سبب إسقاط قوات الحرس الثوري الإيراني لطائرة الركاب المدنية الأوكرانية، والتي قضى فيها 176 شخصا من جنسيات مختلفة؛ أغلبهم من الإيرانيين وبعضهم من حملة الجنسية المزدوجة.

وفيما أصر رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، على إيران للسماح بفحص الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية في الخارج، يتمسك مسؤولو الحكومة الإيرانية بإعادة فتح الصندوق الأسود داخل إيران.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

تمرين عسكري إسرائيلي لمحاكاة القتال متعدد الجبهات

أخبار العالم

ماهي الخطوات التالية في محاكمة ترامب؟

أخبار العالم

آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم

أخبار العالم

الجزائر تتهم أردوغان بتحريف حديث تبون

أخبار العالم

العراقيون لمقتدى الصدر ..”محمد علاوي مرفوض”

أخبار العالم

كيف سيؤثر “بريكست” على الدوري الإنكليزي؟

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More