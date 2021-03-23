إيران: الصواريخ والقضايا الإقليمية لا علاقة لها بالاتفاق النووي ولن تضاف إليه

أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، رفض البرلمان التفاوض مع المجتمع الدولي حول الملف الصاروخي، مضيفاً: “موضوع الصواريخ والقضايا الإقليمية لا علاقة لها بالاتفاق النووي ولن تضاف إليه في أي مفاوضات”.

كما أشار “ذو النور” إلى أن النظام الإيراني لن يناقش أيضاً خلال اي مفاوضات، مسألة سياسته الإقليمية، وذلك وسط تصاعد الدعوات الدولية والأمريكية لضم كافة الملفات المتعلقة بإيران، سواء الملف الصاروخي أو النووي أو السياسة الخارجية، ضمن مفاوضات شاملة.

في ذات السياق، لفت “ذو النور” إلى أن إيران لن تدخل المفاوضات النووية إلا بعد رفع العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة، والتزام الأطراف الأخرى بتعهداتها، مذكراً بتصريحات المرشد الأعلى “علي خامنئي” الأخيرة حول الاتفاق النووي وتشديده على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على بلاده.

يذكر أن العقوبات الأمريكية على إيران، والتي فرضت بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق، “دونالد ترامب”، من الاتفاق النووي، أدت إلى خسارة الاقتصاد الإيراني ما يصل إلى 150 مليار دولار ، وفقاً لما أكده الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”.

إلى جانب ذلك، اعتبر “ذو النور” أن بلاده وبعد 5 سنوات من الاتفاق، أوفت إيران بجميع التزاماتها، متهماً الدول الغربية والولايات الأمريكية بأنها لم تعطِ إيران نصيبها من الاتفاق النووي وهو رفع العقوبات، وإنما بل زادت تلك العقوبات، على حد قوله.