إيران: المحادثات مع السعودية لم تشهد أي تطورات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحفي، الإثنين، إن المحادثات الثنائية مع السعودية لم تشهد أية تطورات في الفترة الأخيرة.

وقال المتحدث في تصريحات نقلتها وكالة رويترز إن التواصل مع السعودية يعتمد على “جدية” الرياض، مضيفا: “ندعوها إلى اتخاذ الحلول السياسية والدبلوماسية وتجنب التدخل في شؤون الدول الأخرى، لأننا نؤمن بأن الترتيبات الإقليمية الشاملة ستتحقق من خلال الاحترام المتبادل وفهم الحقائق من قبل دول المنطقة”.

وبدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة هذا العام في وقت تحاول فيه القوى العالمية إنقاذ الاتفاق النووي مع طهران.

ووصفت المملكة، التي قطعت العلاقات مع إيران في 2016، المحادثات الجارية مع طهران بأنها “استكشافية”، وقال مسؤول إيراني في أكتوبر الماضي إنها قطعت “مسافة جيدة”.

وقال خطيب زاده في مؤتمر صحفي الإثنين “لا توجد تطورات جديدة في المحادثات مع السعودية وما زلنا ننتظر رد الرياض”.

ودعمت المملكة وإيران أطرافا متعارضة في النزاعات الإقليمية في سوريا ولبنان والعراق منذ سنوات.

وبعد نحو نصف عام على الكشف عن عقد أول جولة محادثات لترطيب الأجواء بين الغريمين الإقليميين، لا يزال أمام الطرفين طريق طويل من أجل ضمان عودة العلاقات لسابق عهدها، وفقا لمراقبين.

وأجرى مسؤولون سعوديون وإيرانيون جولات عدة من المباحثات خلال الأشهر الماضية في العاصمة العراقية بغداد، كشف عنها للمرة الأولى في أبريل الماضي.