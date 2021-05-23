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إيران... انتهاء اتفاق المراقبة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

23 - مايو - 2021
آخر تحديث: 23 - مايو - 2021 10:08 صباحًا
العاصمة الإيرانية - طهران

العاصمة الإيرانية - طهران

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نقلت وكالة أنباء “فارس” شبه الرسمية بإيران عن رئيس البرلمان قوله اليوم الأحد، أن اتفاق المراقبة النووية الذي يمتد لثلاثة أشهر بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى اعتباراً من السبت.

ونقلت الوكالة عن محمد باقر قاليباف قوله: “اعتباراً من 22 أيار، وبانتهاء الاتفاق الممتد لثلاثة أشهر، لن تتمكن الوكالة من الاطلاع على البيانات التي تجمعها الكاميرات داخل المنشآت النووية”.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق إنها تجري محادثات مع طهران بشأن سبل المضي قدماً في اتفاق المراقبة.

ويتيح الاتفاق “الثنائي التقني” الذي أعلن في 21 شباط لمدة 3 أشهر للمفتشين الدوليين مواصلة عملهم الميداني في إيران في المنشآت النووية، علما أن قانوناً إيرانياً صدر لاحقاً قيد أنشطتهم داخل البلاد.

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