إيران..اندلاع حريق في مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي

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أفادت وكالة أنباء في إيران، اليوم الخميس، باندلاع حريق في مبنى هيئة الإذاعة التلفزيون الحكومي.

وأشارت الوكالة، إلى أن ”الحريق كان في المبنى الزجاجي الخاصة بمراسلي وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون“.

وقالت وكالة أنباء ”تسنيم“ المحلية، إن ”رجال الإطفاء قاموا بنقل جميع الصحفيين المتمركزين في المبنى“، مبينة بأن ”الحريق أدى إلى قطع بث إذاعة بيام“، دون توضيح أسباب الحريق.

وتضم هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي العديد من المؤسسات الإعلامية، منها إذاعة بيام، وكذلك صحيفة ”جام جم“ المملوكة للحكومة الإيرانية.

وهيئة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية (IRIB) هي الهيئة القانونية الوحيدة المسؤولة عن بث البرامج الإذاعية والتلفزيونية في إيران.

ويقدر عدد العاملين في هذه المنظمة في جميع أنحاء البلاد حتى نهاية العام 2016 بما يتراوح بين 3- إلى 50 ألف شخص.

ولهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني التي يرأسها حاليا عبد العلي علي عسكري، مبانٍ وإذاعات في عموم المحافظات الإيرانية، كما لها مكاتب داخل البلاد وخارجها.