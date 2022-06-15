إيران.. انفجار مصنع للكيماويات وإصابة أكثر من 100 شخص

تشهد إيران سلسلة من الحرائق و الانفجارات التي طالت مؤخرا مراكز عدة بشكل أثار الشبهات، وفي آخر المستجدات، وقع انفجار في مصنع حديث للكيماويات دخل الخدمة قبل سنتين فقط (عام 2020)، جنوب إيران اليوم الأربعاء، ما أدى إلى إصابة العشرات.

فيما أعلنت السلطات، اليوم الثلاثاء، أن جروح معظم المصابين، طفيفة، بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي.

وأشارت إلى أن تسريباً من صهريج لنقل الأمونيوم تسبب في انفجار مساء أمس في مدينة فيروز آباد في محافظة فارس الواقعة على بعد حوالي 770 كيلومتراً جنوب العاصمة طهران.

كما أضافت أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق بسرعة. وقال وحيد حسيني، رئيس دائرة الصحة بالمحافظة، إن 133 مصاباً نقلوا إلى المستشفيات، معظمهم من العمال، في حين خرج 114 منهم بعد تلقي العلاج.

وأعادت السلطات اليوم فتح طريق رئيسي كانت أغلقته بعد الانفجار، بحسب ما أفادت أسوشييتد برس.