إيران تؤكد استمرار المفاوضات مع أوروبا بشأن الملف النووي

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي اليوم الإثنين، أن المفاوضات مع الدول الأوروبية حول الملف النووي لم تتقف.

وقال بقائي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، “لا يمكن القول إن مسار المحادثات مع الدول الأوروبية قد توقّف. ففي اجتماع إسطنبول الذي عُقد يوم الجمعة قبل أسبوعين، اتفق الطرفان على استمرار هذه المفاوضات.”

الجولة المقبلة

إلا أنه أشار إلى عدم اتخاذ قرار بعد بشأن زمان ومكان انعقاد الجولة المقبلة. وأكد أن الاتصالات جارية لتحديد موعد ومكان الاجتماع القادم.

وكان وزير الخارجية الغيراني عباس عراقجي أوضح بدوره أمس أن التواصل مع الجانب الأوروبي لم يتوقف.

أما في ما يتعلق بالتفاض مع الولايات المتحدة، فقال عراقجي إن “أي قرار لم يحسم بعد”، ممتنعاً عن تسمية أي دولة لاستضافة أي محادثات محتملة.

يذكر أن خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة حول الملف النووي بوساطة عُمان كانت انتهت هذا العام دون نتائج، مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، والضربات التي نفذتها القوات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.

فيما أجرى ممثلو دول “الترويكا الأوروبية” (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) حينها أيضاً مفاوضات مع طهران، لكنهم فشلوا في لعب دور الوساطة لإبرام اتفاق جديد بشأن النووي الإيراني.