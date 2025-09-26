إيران تؤكد: الاتفاق مع الوكالة الذرية يبقى بشرط عدم التصعيد العدائي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة أن استمرار الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة مشروط بعدم اتخاذ أي إجراءات عدائية ضد إيران، بما في ذلك أي خطوات لإعادة فرض العقوبات الدولية عليها. وأضاف عراقجي أن طهران ملتزمة بالاتفاقية الحالية، لكنها ستعيد النظر في سياساتها إذا تم المساس بمصالحها الوطنية أو تعرضت لضغوط تهدد أمنها الاقتصادي والسياسي.

وأوضح الوزير الإيراني أن بلاده تتابع عن كثب المفاوضات الجارية في مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المحتملة، مشدداً على أن أي محاولة لإعادة فرضها ستؤدي إلى تعديل موقف إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما دعا المجتمع الدولي إلى التحلي بالمرونة والتعاون من أجل الحفاظ على الاتفاق ومنع تصاعد التوترات في المنطقة.