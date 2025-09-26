الجمعة 4 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 26 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران تؤكد: الاتفاق مع الوكالة الذرية يبقى بشرط عدم التصعيد العدائي

منذ ساعتين
آخر تحديث: 26 - سبتمبر - 2025 11:03 صباحًا
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة أن استمرار الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابع للأمم المتحدة مشروط بعدم اتخاذ أي إجراءات عدائية ضد إيران، بما في ذلك أي خطوات لإعادة فرض العقوبات الدولية عليها. وأضاف عراقجي أن طهران ملتزمة بالاتفاقية الحالية، لكنها ستعيد النظر في سياساتها إذا تم المساس بمصالحها الوطنية أو تعرضت لضغوط تهدد أمنها الاقتصادي والسياسي.

وأوضح الوزير الإيراني أن بلاده تتابع عن كثب المفاوضات الجارية في مجلس الأمن الدولي بشأن العقوبات المحتملة، مشدداً على أن أي محاولة لإعادة فرضها ستؤدي إلى تعديل موقف إيران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما دعا المجتمع الدولي إلى التحلي بالمرونة والتعاون من أجل الحفاظ على الاتفاق ومنع تصاعد التوترات في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة
رغم التحذيرات الإسرائيلية.. مساعدات إنسانية تبحر من اليونان إلى غزة
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف
رئيس وزراء باكستان يشيد بالتحركات الأمريكية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. رويترز
بريطانيا تخطط لإطلاق بطاقات هوية رقمية إلزامية لجميع المواطنين

الأكثر قراءة

عناصر حزب الله يضيئون صخرة الروشة بصور حسن نصر الله وهاشم صفي الدين
من أعطى أمر التخاذل بحق نواف سلام في الروشة؟
كبير مستشاري ترامب عن لبنان: هذا خطٌّ أحمر بالنسبة إلينا
رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام خلال مؤتمر "الحكومة الذكية: خبراء الاغتراب من أجل لبنان"
سلام يعتكف حتى توقيف المسؤولين عن “إنارة الروشة”!