إيران تبرم اتفاقا لشراء مقاتلات سوخوي-35 الروسية

قالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية (السبت 11-3-2023) إن طهران توصلت إلى اتفاق لشراء طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي-35 من روسيا، في توسيع لعلاقة البلدين التي شهدت استخدام طائرات مسيرة إيرانية الصنع في الحرب الروسية على أوكرانيا.

ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن بعثة طهران لدى الأمم المتحدة قولها في نيويورك إن “طائرات سوخوي-35 المقاتلة مقبولة من الناحية الفنية لإيران وأبرمت إيران عقدا لشرائها”.

ولم يتضمن التقرير أي تأكيد روسي للاتفاق كما لم يكشف عن تفاصيله. وقالت البعثة إن إيران استفسرت أيضا عن شراء طائرات عسكرية من عدة دول أخرى لم تكشف النقاب عنها وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية.

والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في طهران في يوليو تموز الماضي وشدد على أهمية توثيق العلاقات في مواجهة الضغوط الغربية المتعلقة بالحرب في أوكرانيا.

واعترفت إيران بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لكنها تقول إنها أُرسلت قبل غزو أوكرانيا العام الماضي. وتنفي موسكو استخدام قواتها طائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا، على الرغم من إسقاط العديد منها هناك والعثور على حطامها.

ويمتلك سلاح الجو الإيراني بضع عشرات فقط من الطائرات الهجومية، وهي طائرات روسية وأخرى أمريكية متقادمة حصلت عليها قبل الثورة الإيرانية عام 1979.

وفي عام 2018، أعلنت طهران البدء في إنتاج المقاتلة كوثر المصممة في البلاد لتستخدمها قواتها الجوية. ويعتقد بعض الخبراء العسكريين أن هذه الطائرة نسخة من مقاتلة من طراز إف-5 جرى إنتاجها لأول مرة في الولايات المتحدة في الستينيات.