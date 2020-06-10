إيران تبني حاملة طائرات وهمية مشابهة لحاملة الطائرات الأمريكية “نيميتز”

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بنت إيران حاملة طائرات وهمية مشابهة لحاملة الطائرات الأمريكية ”نيميتز“ ونشرتها قبالة سواحلها الجنوبية، لإجراء تدريبات محتملة بالذخيرة الحية وسط توترات مستمرة مع الولايات المتحدة، وفق ما كشفته شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية اليوم الأربعاء.

وأشارت الشبكة إلى أن صورا عبر الأقمار الصناعية كشفت تلك الحاملة التي يبلغ طولها نحو 650 قدَما وعرضها 160 قدَما وتحمل على متنها نحو 16 مقاتلة وهمية.

ولفتت إلى أن طهران لم تؤكد حتى الآن بناء تلك الحاملة، وأن الحرس الثوري الإيراني قد يكون يستعد لعملية إغراق وهمية مشابهة لتلك التي أجراها عام 2015.

ووفقا للتقرير، فإن نشْر الحاملة الوهمية يتزامن مع تصاعد حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة في المنطقة نتيجة العقوبات الأمريكية عليها بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع بين إيران وست دول كبرى عام 2015.

وقال إن تلك الحاملة تشبه واحدة مماثلة استخدمها الحرس الثوري خلال مناورات عسكرية في الخليج عام 2015 أطلق عليها ”الرسول الأعظم 9“ مشيرا إلى أنه خلال التدريبات قامت الزوارق السريعة التابعة للحرس بتطويق الحاملة وإطلاق النار والصواريخ عليها ما أدى إلى تدميرها وغرقها.