إيران تتحدى قرار إعادة فرض العقوبات وتستدعي سفراء

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إعادة فرض العقوبات الدولية على برنامج إيران النووي “ليست نهاية العالم”، وذلك في أثناء عودته إلى بلاده اليوم السبت قادما من نيويورك حيث أخفق في إقناع القوى الغربية بتأجيل هذه الخطوة.

وردا على استئناف عقوبات الأمم المتحدة، أعلنت إيران على الفور في وقت سابق من اليوم استدعاء سفرائها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور، لكنها حذرت من رد أشد قسوة.

وقال بزشكيان للتلفزيون الرسمي الإيراني قبل مغادرته نيويورك، حيث شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة “ليست نهاية العالم. إذا كنا ضعفاء فسيسحقوننا، لكن إذا كنا متحدين فلا خوف من هذه الأزمة”.

ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران خلال الليل، بعد أن بدأت القوى الأوروبية الثلاث، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، عملية مدتها 30 يوما متهمة طهران بانتهاك اتفاق عام 2015 الذي يهدف إلى منعها من صنع قنبلة نووية.

وتنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وحذرت طهران الدول الغربية من أنها ستواجه “عواقب وخيمة” في حال أعادت فرض العقوبات، لكن بزشكيان قال أيضا إن إيران لا تنوي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وبذلت روسيا والصين محاولة أخيرة في مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة لتأجيل إعادة فرض العقوبات، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى تصعيد في الشرق الأوسط، لكن أربعة فقط من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 عضوا أيدوا مشروع القرار.