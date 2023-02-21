إيران تتخبّط.. رسالة سريّة من شمخاني لرئيسي تكشف عن "أزمة سلع"

بعد سنوات من العقوبات الغربية والسياسات الاقتصادية، التي لم تأتِ على حجم التحديات، تتخبّط إيران على ما يبدو في أزمة نقص السلع.

فقد كشفت رسالة سرية وجهها رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى الرئيس إبراهيم رئيسي، حذره فيها من شح الأعلاف الحيوانية وتأثير ذلك على الإنتاج مقترحا عليه رفع الأسعار لدعم الإنتاج، أزمة في البلاد، بحسب ما أفادت شبكة “إيران إنترناشيونال”.

أوكرانيا والحبوب

ووفق الرسالة اقترح شمخاني على “رئيسي” رفع الأسعار لكي يُحفّز المنتجين والمصدرين على الإنتاج والعمل.

كما جاء في الرسالة شمخاني أن أوكرانيا امتنعت عن بيع الحبوب إلى إيران.

إلى ذلك، أشار إلى أنه “في الوقت الحالي نفد عرض الحبوب المقدم من البرازيل وجميع دول العالم يجب أن توفر حاجتها من الحبوب حتى ستة شهور قادمة من أوكرانيا، لكن كييف امتنعت عن تصديرها لإيران”.

يذكر أن العالم برمته شهد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/ فبراير الماضي، أزمة في تصدير القمح والحبوب، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، قبل أن تمهد اتفاقية روسية أوكرانية برعاية تركية وأممية الطريق إلى إعادة التصدير.

إلا أن كييف التي انتقدت أكثر من مرة طهران، واتهمتها بدعم القوات الروسية بالمسيرات لوحت مرارًا بقطع العلاقات الدبلوماسية والسياسية معها.

يأتي هذا فيما تواجه السلطات الإيرانية أساساً انتقادات شعبية بسبب الغلاء، وتدهور الوضع المعيشي والاقتصادي. كما تواجه منذ سبتمبر الماضي عقب مقتل الشابة مهسا أميني، إثر اعتقالها من قبل الشرطة الدينية، موجة من التظاهرات المطالبة بتغيير النظام على الرغم من أن حدتها خفتت خلال الأسابيع الماضية.