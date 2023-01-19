إيران تتخوف من إدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية

نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الخميس، عن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قال لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن إيران تحذر من أن الاتحاد “سيطلق النار على قدميه” بإدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية.

دعا البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري منظمة إرهابية، واتهمه بقمع المتظاهرين في البلاد وإمداد روسيا بطائرات مسيرة.

صوت البرلمان الأوروبي، بأغلبية كبيرة، على مشروع القرار حول إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وتفصيلا، مرر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية.

وأيد مشروع القرار 598 نائباً في البرلمان الأوروبي وعارضه 9 نواب، فيما امتنع 31 عضواً عن التصويت.

قال النائب السويدي في البرلمان الأوروبي، تشارلي ويمرز، في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” إن “البرلمان الأوروبي دعا اليوم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي”.

ونقل التقرير السابق عن نائب رئيس كتلة المحافظين والإصلاحيين في البرلمان الأوروبي، تشارلي ويمرز، قوله إن “كتلته تقود المناقشات في مشروع القرار من أجل تضمينه نصا يدعو الدول الأعضاء لوضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب”.

لكن تصويت البرلمان الأوروبي، اليوم، لا يعني إدراج الحرس الثوري بشكل تلقائي على قوائم الإرهاب الأوروبية، بل إنه يمهد الطريق نحو هذا القرار الذي يعود بشكل حصري إلى المجلس الأوروبي.

ويحتاج وضع الحرس الثوري على قائمة التنظيمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي إلى عملية معقدة ومخططة جيدا، خاصة من الناحية القانونية، وفق ما ألمحت إليه وزيرة الخارجية الألمانية في تغريداتها قبل أيام.