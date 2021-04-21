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إيران تتصدر دول الشرق الأوسط في تنفيذ عقوبات الإعدام

21 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 21 - أبريل - 2021 12:22 مساءً
الإعدام في إيران

إيران تتصدر دول الشرق الأوسط بتنفيذ عقوبات الإعدام

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ذكر تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية أن منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا قد حازت المرتبة الأولى في تنفيذ عقوبات الإعدام خلال العام المنصرم.

وأوضح التقرير أن 4 من أصل الدول الخمس الأوائل المنفذة للإعدامات في العالم هي من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن إيران تتصدر القائمة، حيث نفذت إيران 246 حكما في عام 2020 .

ونوه التقرير إلى أن عدد عمليات الإعدام المسجلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد انخفض بنسبة 25% ليصل إلى أدنى مستوياته في عقد من الزمن، متراجعاً من 579 عملية إعدام في 2019 إلى 437 في 2020.

واحتفظت إيران – التي نفّذت 246 عملية إعدام على الأقل – بالمرتبة الأولى في قائمة الدول المنفذة للإعدامات في منطقة الشرق الأوسط وبالمرتبة الثانية في العالم بعد الصين.

وباستثناء الصين، حيث تعد عقوبة الإعدام من أسرار الدولة، قال التقرير إن الشرق الأوسط كانت أيضاً المنطقة الوحيدة التي عُرف أنها أعدمت نساءً في 2020، حيث أعدمت إيران تسع نساء .

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