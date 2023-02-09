إيران تتهم الطاقة الذرية بتسريب معلومات سرية حول برنامجها النووي

وجه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الخميس، اتهاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتزويد دول معارضة للاتفاق النووي بمعلومات عن أنشطة إيران النووية.

وقال إسلامي، في حديثة لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية: “نأسف للسلوك السياسي وغير المهني للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالكشف عن التقارير السرية لخطة العمل الشاملة المشتركة للآخرين”.

وأضاف: “الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم معلومات حول برنامج إيران النووي لمعارضي إحياء الاتفاق النووي”.

ووصف إسلامي “محاولات الأعداء لإثبات أن إيران لا تحتاج إلى التكنولوجيا النووية والادعاء بأن إيران تحاول الحصول على أسلحة عسكرية وقنابل ذرية هي محاولات خاطئة”.

وأشار إلى أن إيران تلتزم دائمًا بـ”معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”.

وقال إسلامي: “عندما تفي أطراف خطة العمل المشتركة الشاملة بالتزاماتها، سنعود إليها أيضًا”.

ولم يَذكر المسؤول الإيراني الدول التي اتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتزويدها بمعلومات عن الأنشطة النووية لبلاده.

وتعد إسرائيل من أشد الدول المعارضة لإبرام الاتفاق النووي مع إيران عام 2015 كما تواصل جهودها لمنع إحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية عام 2018.

وتزايدت الخلافات بين إيران والدول الغربية بعد عام 2019 عندما بدأت طهران بتقليص التزاماتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وزادت إيران من عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، فيما حدت من مراقبة أنشطتها النووية عبر منع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المنشآت النووية.

وتؤكد إسرائيل أنها ستواصل جهودها لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية.

وفشلت محاولات إحياء الاتفاق النووي مع إيران منذ العام الماضي بعد أن تقدمت طهران بمطالب خارج بنود الاتفاق وفق ما ذكرته الدول الأوروبية، وهو أمر تنفيه إيران.