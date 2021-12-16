إيران تتخوف من عقوبات جديدة وتتوعد

قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي، إن سياسة الضغوط القصوى الأمريكية فشلت وأن “آلية التهديد” تؤدي إلى عدم فاعلية المفاوضات في فيينا، محذرا من أنه “إذا سعت أمريكا لفرض عقوبات جديدة على إيران، فسيكون رد فعلنا حازما”.

وتابع عموئي في حديث لوكالة “مهر” اليوم الخميس: “إن الخلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل “أكبر مما يتم إظهاره”.

وقال: “ادعاء الأمريكيين بالتنسيق مع الكيان الصهيوني هو ادعاء كاذب ولا أساس له.. والمعلومات المتوفرة لدينا من سير محادثات واشنطن وتل ابيب تقول إن خلافاتهما أصبحت حادة للغاية”.

وأضاف عموئي : “ادعاء إجراء مناورة أمريكية اسرائيلية مشتركة بهدف تهديد إيران ليس مجديا، لأن النظام الصهيوني لم يستطع مواجهة الشعب المحاصر في فلسطين وغزة و المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس وليس لديهم الشجاعة لمواجهتنا”.

وفي وقت سابق توعد مسؤول عسكري إيراني كبير “المعتدين” بدفع “ثمن غال”، وذلك بعد نشر تقرير عن خطط أمريكية إسرائيلية لإجراء تدريبات عسكرية محتملة استعدادا لضربات على مواقع نووية إيرانية.

وسبق أن قال مسؤول أمريكي كبير في حديث لوكالة “رويترز”، إن من المتوقع أن يناقش قادة الدفاع الأمريكيون والإسرائيليون إجراء تدريبات عسكرية محتملة استعدادا لسيناريو تدمير المنشآت النووية الإيرانية إذا أخفقت الدبلوماسية في إيجاد حل للقضية برنامج إيران النووي.

والسبت حذر قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، العميد أمير يوسف قرباني: “إذا تعرضت البلاد للخطر أو ارتكب أعداؤنا أي خطأ، فإنهم سيواجهون بردا قاسيا وسيتم صفعهم”.