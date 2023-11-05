الأحد 21 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 5 نوفمبر 2023 |
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إيران تتوعد واشنطن بـ "ضربة قوية" إن لم توقف الحرب على غزة فوراً!

منذ 6 دقائق
عناصر من الحرس الثوري الإيراني

عناصر من الحرس الثوري الإيراني

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توعدت إيران الولايات المتحدة بأنها “ستتعرض للضرب بقوة” إذا لم تتدخل لوقف إطلاق النار في غزة، حسبما نقلت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.

وقال الوزير محمد رضا أشتياني، وفقا للوكالة الإيرانية: “نصيحتنا للأميركيين هي أن يوقفوا الحرب في غزة فورا ويطبقوا وقف إطلاق النار، وإلا فسيتعرضون لضربة شديدة”.

من جهته، رأى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بأن اتساع نطاق الحرب في غزة “أمر لا مفر منه”.

وأضاف أن هذا “الاتساع يأتي في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على المدنيين”، في إشارة إلى تصعيد الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة، وفقاً لوكالة “إرنا” للأنباء.

كما اعتبر الوزير الإيراني في اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، على أن “الدعم الأميركي لإسرائيل هو السبب الرئيسي في تصاعد حدة الأزمة الحالية في المنطقة”، وفق تعبيره.

جاء كلام عبداللهيان بعد تهديده بأن الفصائل الفلسطينية ومختلف الفصائل في المنطقة جاهزة لمواجهة أي سيناريو مع إسرائيل. وأشار في اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل مقداد مساء الجمعة، إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تتحملان مسؤولية التصعيد في غزة وتبعاته.

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