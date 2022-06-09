إيران تتوقع إعادة شحنة النفط المُصادرة بالكامل

أوضح سفير إيران لدى اليونان اليوم الخميس أن بلاده تتوقع إعادة شحنة النفط التي صادرتها اليونان بالكامل بعد أن أصدرت محكمة يونانية حكما يلغي قرار المصادرة الأصلي، بحسب ما نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء.

وكتب السفير أحمد نادري على حساب السفارة عبر “تويتر”: “بعد متابعة مكثفة، ستبطل محكمة الاستئناف اليونانية الحكم الأولي بشأن مصادرة النفط الإيراني، وبفضل الله ستعود شحنة النفط بأكملها”.

وقال نادري: “الأمر سيظل على جدول أعمال مشاورات مكثفة بين البلدين لحين التأكد من تنفيذ الحكم”.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان القرار القضائي الأخير قد يفتح الطريق أمام الإفراج عن الناقلتين اليونانيتين وطاقميهما، قال المتحدث باسم الحكومة اليونانية جيانيس أوكونومو إن نظام العدالة اليوناني مستقل.

وأضاف: “أولا وقبل كل شيء ومنذ اللحظة الأولى لم يكن هناك ربط من جانبنا بين الحادثين. سلوك القوات الإيرانية تجاه الناقلتين لا مبرر له على الإطلاق. ثانيا، أثبت النظام القضائي استقلاليته في بلادنا”.

واحتجزت اليونان في نيسان السفينة لانا التي ترفع علم إيران، والتي كانت تحمل في السابق اسم بيجاس، وعلى متنها 19 من أفراد الطاقم الروسيين، بالقرب من جزيرة إيفيا بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وتم الإفراج عن السفينة بسبب تعقيدات تتعلق بملكيتها. وصادرت الولايات المتحدة في أيار جزءا من شحنة النفط الإيرانية على متن السفينة، ونقلتها إلى سفينة أخرى، بعد صدور الحكم الأولي من المحكمة اليونانية.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن قرار المحكمة اليونانية بإلغاء الحكم الأولي.