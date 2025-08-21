إيران تجري تدريبات عسكرية بعد خسائر فادحة في الحرب مع إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران بدأت اليوم الخميس أول تدريبات عسكرية منفردة منذ حرب في يونيو حزيران مع إسرائيل في محاولة لاستعادة صورة الدولة القوية في المنطقة بعد أن منيت بخسائر فادحة في تلك الحرب.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن وحدات بحرية تابعة للقوات المسلحة النظامية الإيرانية أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف في المياه المفتوحة بالمحيط الهندي في إطار المناورات الصاروخية “الاقتدار 1404”.

وأضاف التلفزيون “تجري هذه المناورات بعد نحو شهر من تدريبات إيرانية روسية… جرت في المياه الشمالية الإيرانية (بحر قزوين). أما مناورات (الاقتدار)… فهي تتم في مياه إيران الجنوبية”.

وشنت إسرائيل هجمات على إيران في حرب جوية دامت 12 يوما، انضمت إليها الولايات المتحدة لفترة وجيزة، وقصفت خلالها منشآت نووية رئيسية وقتلت كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين.

ودمرت إسرائيل الدفاعات الجوية الإيرانية إلى حد كبير خلال هذه الحرب، ويعتقد أن الكثير من مخزون إيران من الأسلحة الباليستية قد تضرر بسبب الضربات الإسرائيلية.

وتقول الجمهورية الإسلامية منذ ذلك الحين إنها مستعدة للتصدي لأي هجمات قد تتعرض لها فيما بعد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم الخميس “أي مغامرة جديدة من العدو ستواجه بصفعة قوية”.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بقصف إيران مجددا إذا أعادت إحياء منشآتها النووية التي تضم محطات تخصيب اليورانيوم.

وبعد الضربات الجوية الإسرائيلية والأمريكية، علقت طهران مفاوضات مع الولايات المتحدة كانت تهدف للحد من طموحاتها النووية. وتنفي إيران أي نية لديها لتطوير قنابل ذرية.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الأربعاء إن طهران وواشنطن لم تصلا بعد إلى المرحلة التي تسمح بإجراء محادثات نووية “فعالة” لكنه أكد أن إيران لن تقطع علاقاتها بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.