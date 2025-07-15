الأربعاء 20 محرم 1447 ﻫ - 16 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران تجري محادثات مع الصين وروسيا على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون

منذ 14 ساعة
العلم الايراني

العلم الايراني

A A A
طباعة المقال

قالت إيران إنها ستجري محادثات مع شريكيها الآسيويين الرئيسيين، روسيا والصين، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي تتطلع فيه طهران إلى الحصول على دعم بعد حرب جوية استمرت 12 يوما مع إسرائيل الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تطبيق تيليجرام “سنعقد اجتماعات ثنائية مع وزير الخارجية الصيني، الذي له بطبيعة الحال أهميته الخاصة في ظل الوضع الحالي، وكذلك مع وزير الخارجية الروسي”.

ومنظمة شنغهاي للتعاون هي تجمع أمني وسياسي في منطقة أوراسيا يضم 10 دول منها الصين وروسيا والهند وباكستان وإيران. وتستضيف مدينة تيانجين في شمال الصين الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية المنظمة.

وشنت إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو حزيران ضربات على منشآت نووية إيرانية قالتا إنها جزء من برنامج هدفه امتلاك سلاح نووي. وتنفي طهران وجود خطط لديها من هذا القبيل.

ومنذ إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطدت طهران علاقاتها مع موسكو من خلال اتفاق استراتيجي مدته 20 عاما وكذلك مع بكين التي تشتري ما يصل إلى 90 بالمئة من صادرات النفط الإيراني.

وكتب عراقجي “منظمة شنغهاي للتعاون تنفتح تدريجيا على الساحة العالمية، بمعنى أنها تتجاوز الساحة الإقليمية تدريجيا، ولديها عدد من القضايا المختلفة على جدول أعمالها، بما يشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية”.

 

 

 

 

    المزيد من أخبار العالم

    مايك هاكابي
    واشنطن تطلب من إسرائيل التحقيق في مقتل أمريكي بالضفة الغربية
    القوات السورية تدخل مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية يوم الثلاثاء بعد يومين من الاشتباكات، 15 يوليو/تموز 2025. رويترز
    واشنطن طلبت من إسرائيل وقف هجماتها على الجيش السوري.. فكيف ردت تل أبيب؟
    رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو
    رئيس وزراء فرنسا يقترح تجميد الإنفاق وإلغاء عطلتين لدعم الإصلاح المالي

    الأكثر قراءة

    مطار رفيق الحريري الدولي
    فوضى أسعار توصيلات المطار انتهت.. بيان هام من وزارة الأشغال
    الخطوط الجوية التركية
    هل علّقت تركيا جميع الرحلات الجوية إلى إيران والأردن والعراق؟
    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    هفوات مسؤولي الحزب وتصريحاتهم تتزايد.. وبري غير مرتاح!