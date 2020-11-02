إيران تحاكم الناشطة البريطانية “نازنين زاغري”..ولندن تهدد

مثلت الناشطة البريطانية من أصول إيرانية، نازنين زاغري راتكليف، أمام محكمة الثورة في طهران (الفرع 15)، اليوم الاثنين .

وتأتي هذه المحاكمة بعد تهديد وزارة الخارجية البريطانية بإعادة النظر في علاقاتها مع إيران في حال جرى سجن زاغري بتهم جديدة.

وقال المحامي حجت كرماني في تصريح لموقع ”امتداد“ الإصلاحي، ”إنه جرى توجيه تهم جديدة خلال الجلسة الأولى من محاكمة زاغري، وهي ارتكاب أنشطة دعائية ضد الجمهورية الإسلامية من خلال المشاركة في مسيرة احتجاج أمام السفارة الإيرانية في لندن عام 2009 وإجراء مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي الفارسية“.

ووصف كرماني الجلسة التي عُقدت برئاسة القاضي المتشدد أبو القاسم صلواتي بـ ”الهادئة“، موضحا أن ممثل النيابة تلا لائحة الاتهام أولا، ثم نظرت المحكمة في دفاع نازنين زاغري، عن تهمة ”أنشطة دعائية ضد الجمهورية الإسلامية“ وفق المادة 500 من قانون العقوبات.

وتم تأجيل مواصلة التحقيق في التهم الموجهة إلى زاغري إلى جلسة لاحقة ستحدد موعدها المحكمة.

والناشطة البريطانية الإيرانية نازنين زاغري، معتقلة في طهران منذ أبريل/ نيسان 2016، بعد الحكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة ”التجسس ومحاولة قلب نظام الحكم“ وهي تهمة تنفيها زاغري.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، هدد أمس الأحد بإعادة النظر في علاقات بلاده مع إيران في حال أقدمت السلطات في طهران على إعادة الناشطة زاغري إلى السجن.

ونقلت الصحافة الإيرانية، عن دومينيك راب قوله: ”إذا عادت نازنين زاغري إلى السجن سنعيد النظر في العلاقات مع إيران، وقد أوضحنا أننا نريد أن تكون للعلاقات الإيرانية البريطانية قاعدة أفضل“.

وأضاف: ”إذا عادت نازنين إلى السجن، فإن هذا الموضوع سيضع مفاوضاتنا وأساس هذه المفاوضات في وضع جديد تماما، وهذا غير مقبول تماما وغير معقول وغير مبرر“، مضيفا: ”أخيرا تم تحذير طهران من عدم اتخاذ أي إجراء لبدء عملية جديدة ضد زاغري“.

ويوم الخميس الماضي، استدعت الخارجية البريطانية السفير الإيراني في لندن، حميد بعيدي نجاد، على خلفية قرار السلطات القضائية في إيران توجيه تهمة جديدة للناشطة البريطانية من أصول إيرانية.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية استدعاء نجاد بعد أنباء عن استدعاء نازنين زاغري للمحاكمة مرة أخرى.

وتقول الحكومة البريطانية إن مزدوجي الجنسية المحتجزين في إيران محتجزون بشكل تعسفي، فيما تنفي طهران هذه التهم.