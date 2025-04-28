إيران تحبط هجومًا إلكترونيًا معقدًا ضد البنية التحتية للاتصالات

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن رئيس شركة البنية التحتية للاتصالات القول اليوم الاثنين إنه جرى أمس الأحد إحباط واحد من أكثر الهجمات الإلكترونية اتساعا وتعقيدا ضد البنية التحتية بالبلاد.

ويعود أحد أبرز الهجمات الإلكترونية التي أصابت إيران إلى سبتمبر/أيلول 2010، حين ضرب فيروس “ستاكسنت” منشآت مرتبطة ببرنامجها النووي، مما أدى إلى سلسلة أعطال في أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

واتّهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، كما اتهم عدد من الخبراء في مجال الأمن المعلوماتي أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية بتدبيره.