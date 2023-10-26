إيران تحذر: أمريكا "لن تسلم من النار" إذا استمرت الحرب في غزة

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (الخميس 26-10-2023) من أنه إذا لم ينته انتقام إسرائيل من مسلحي حركة حماس في قطاع غزة، فإن الولايات المتحدة “لن تسلم من هذه النار”.

وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة “أقول بصراحة للساسة الأمريكيين الذين يديرون الآن الإبادة الجماعية في فلسطين أننا لا نرحب بتوسيع نطاق الحرب في المنطقة. لكن إذا استمرت الإبادة الجماعية في غزة فلن يسلموا من هذه النار”.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تحكم قطاع غزة، ردا على هجومها في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي أدى إلى مقتل 1400 شخص واحتجاز المئات رهائن. وتدك إسرائيل غزة بضربات جوية وتفرض حصارا عليها وتستعد لاجتياحها بريا. وتقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من سبعة آلاف قتلوا.

وقال أمير عبد اللهيان إن حماس أبلغت إيران باستعدادها لإطلاق سراح الرهائن المدنيين، مضيفا أنه يتعين على العالم الضغط من أجل إطلاق سراح 6000 فلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وأضاف “الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة للعب دورها في هذا المسعى الإنساني المهم للغاية، إلى جانب قطر وتركيا. وبطبيعة الحال، فإن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين البالغ عددهم 6000 هو ضرورة ومسؤولية أخرى للمجتمع الدولي”.