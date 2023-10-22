إيران تحذر إسرائيل وأميركا من "خروج الوضع عن السيطرة"

حذرت إيران اليوم الأحد الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل من خروج الوضع في المنطقة “عن السيطرة”، ما لم توقف إسرائيل اعتداءاتها على قطاع غزة، الذي يشهد لليوم الـ16 على التوالي غارات مكثفة خلفت آلاف الشهداء والجرحى.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي في طهران مع نظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور إن “المنطقة اليوم أشبه ببرميل بارود، أريد أن أحذر الولايات المتحدة والنظام الصهيوني بأنه في حال لم يضعا حدا وبشكل فوري للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، فكل الاحتمالات ممكنة في أي لحظة، والوضع في المنطقة سيصبح خارجا عن السيطرة”.

وسبق لإيران أن حذّرت مرارا من اتساع نطاق النزاع في المنطقة في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بعد عملية “طوفان الأقصى” التي قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إنها أطلقتها فجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وكان عبد اللهيان حذر، في وقت سابق، من “اتساع جبهات الحرب”، في ظل تحذيرات غربية وإسرائيلية لطهران من الانخراط في الصراع بين إسرائيل وحماس.

ويترافق ذلك مع إعلان الولايات المتحدة تعزيز جاهزيتها العسكرية في الشرق الأوسط مع احتمالات أي تصعيد من إيران أو حلفائها في المنطقة، لا سيما حزب الله الذي يخوض مواجهات متقطعة مع إسرائيل، وأعلن أنه ليس محايدا في الصراع الحالي بين إسرائيل وقوى المقاومة في غزة.