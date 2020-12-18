إيران تحسم ردها على الطاقة الذرية: لا لاتفاق جديد مع بايدن

لم يتأخر رد ايران على اقتراح مدير الوكالة بأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني بعد وصول إدارة أمريكية جديدة إلى السلطة سيتطلب التوصل إلى اتفاق جديد، وقد جاء الرد الايراني بالرفض من قبل سفيرها لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتب كاظم غريب آبادي، سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، على “تويتر” قائلا: “طرح أي تقييم لكيفية تنفيذ الالتزامات يتجاوز تماما تفويض الوكالة وينبغي تجنبه.. لعبت الوكالة دورها خلال المفاوضات حول الاتفاق النووي”.

وكان رافائيل غروسي، الذي يرأس المنظمة التي تراقب امتثال إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015، اشار في مقابلة مع “رويترز”، أمس الخميس، إلى وجود انتهاكات كثيرة من جانب طهران بحيث يتعذر العودة إلى ما كان عليه بمجرد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه الشهر المقبل.

وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستعاود الانضمام إلى الاتفاق “إذا عادت إيران للامتثال الصارم” بشروط الاتفاق.