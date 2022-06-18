إيران.. تحطّم مقاتلة للجيش في أصفهان

في أقل من شهر، تحطمت مقاتلة ثانية للجيش الإيراني في محافظة أصفهان بسبب “خلل فني”، ما أسفر عن إصابة قائدها ومساعده.

في السياق، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية “إيرنا”، بأن مقاتلة تابعة للقوات الجوية للجيش الإيراني تحطمت في محافظة أصفهان.

وذكرت الوكالة أن “المقاتلة من طراز “أف 14” تحطمت بالقرب من قاعدة الشهيد بابائي الجوية في أصفهان وسط إيران.

في سياق متصل، ذكر “رسول معتمد” رئيس العلاقات العامة في قوات الجيش الإيراني بمحافظة أصفهان، في بيان، أن “سقوط المقاتلة جاء نتيجة تعرضها لخلل فني صباحًا”.

وأضاف رسول معتمد: “تمكن قائد الطائرة ومساعده من الهبوط بمظلة ونُقلا إلى مستشفى الزهراء لتلقي العلاج”، مشيرًا إلى أن قائد المقاتلة ومساعده أصيبا بجروح، دون تحديد درجة خطورة الإصابة.

وفي 24 أيار الماضي، تحطمت مقاتلة من طراز “أف 7” في محافظة أصفهان، وأسفر الحادث عن مقتل قائد الطائرة ومساعده.

وقبلها، وتحديدا في 21 شباط الماضي، تحطمت طائرة حربية في مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غربي إيران.

أمّا في 29 تشرين الثاني 2021، فقد تحطمت مروحية عسكرية قرب محافظة جهار محال وبختياري الواقعة جنوب غربي إيران، بسبب خلل فني.