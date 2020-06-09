إيران تحكم بالإعدام على مواطن “قدم معلومات عن مكان سليماني لأميركا وإسرائيل”

أعلن المتحدث باسم القضاء الإيراني غلام حسين إسماعيلي إن “مواطنا إيرانيا قدم معلومات لأجهزة المخابرات الأميركية والإسرائيلية حول مكان قاسم سليمان”، حكم عليه بالإعدام وسيتم تنفيذ الحكم قريبا.

وقال إسماعيلي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون: “محمود موسوي مجد أحد جواسيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والموساد حكم عليه بالإعدام”، بتهمة تقديم معلومات عن سليماني “لـ”أعدائنا”.

في 3 يناير، قتلت غارة أميركية بطائرة بدون طيار سليماني قرب مطار العاصمة العراقية بغداد، وهو برفقة نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وبعض قيادات الحشد.

وسبق ان ذكر موقع إلكتروني مرتبط بالسلطة القضائية الإيرانية، عبر بيان، في شهر اذار الماضي، أن إيران ستنفذ حكم الإعدام «قريباً» في رجل أدين بالتجسس لصالح وكالة المخابرات المركزية الأميركية.

ولا تزال إيران تحتل المرتبة الاولى عالمياً من حيث عدد أحكام الإعدام المنفذة، وهناك أيضاً سجلاً أسود لإيران في خرق قوانين أصول المحاكمات، والتعدي السافر على كل القوانين والمعاهدات الدولية المرتبطة بنزاهة إجراءات المحاكمات، وسجلاً دموياً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مجال الإستجواب والتحقيق ومايتبعهما من إجراءات تسبق المحاكمة. يستخدم النظام الإيراني عقوبة الإعدام على نطاق واسع.

في معظم الأحكام بالإعدام، تكون العقوبة تمييزية ضد ذوي الدخل المنخفض والفقراء والأقليات الدينية والعرقية والمعارضين السياسيين والنساء. ففي سنة 2018، قام علي خامنئي، الولي الفقيه بتعيين، إبراهيم رئيسي، أحد مرتكبي مجزرة صيف 1988، لرئاسة السلطة القضائية ما زاد من حالات الاعدام.