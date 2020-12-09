إيران تدرج السفير الأميركي لدى اليمن على “القائمة السوداء”

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء، وبعد يوم من فرض واشنطن عقوبات متصلة بالإرهاب على المبعوث الإيراني لدى الحوثيين، أن طهران أدرجت السفير الأميركي لدى اليمن على القائمة السوداء.

والخطوة التي اتخذتها طهران وتسمح بمصادرة الأصول التي يمتلكها المدرجون بالقائمة في إيران، هي خطوة رمزية، ومن غير المرجح أن يكون لها أي تأثير على السفير الأمريكي.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني: ”في ظل دوره الرئيسي في الأزمة الإنسانية باليمن، تدرج إيران اسم كريستوفر هينزل على قائمة العقوبات الخاصة بها“.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء السفير الإيراني لدى جماعة الحوثي حسن إيرلو على قائمتها السوداء ووصفته بأنه أحد أعمدة جهود إيران لبسط نفوذها في اليمن وسوريا وأماكن أخرى.