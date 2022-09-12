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إيران تدعو السعودية إلى تبنّي "نهج بنّاء" لتحسين العلاقات

منذ 50 دقيقة
علما السعودية وإيران

علما السعودية وإيران

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أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “ناصر كنعاني” الى أن إيران ليس لديها شروط مسبقة في محادثاتها مع السعودية، داعيًا الرياض إلى تبني “نهج بناء” لتحسين العلاقات.

وقال كنعاني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون “إيران سترد بشكل متناسب على أي خطوة بناءة من جانب السعودية”.

وتخوض الرياض وطهران صراعًا إقليميا على النفوذ منذ عقود.

وقالت طهران الشهر الماضي إن الجولة السادسة من المحادثات المؤجلة بين السعودية وإيران في بغداد ستعقد عندما تكون الظروف مواتية في العراق.

وفي أيار، ذكر وزير الخارجية السعودية أن هناك بعض التقدم في المحادثات مع إيران التي يتوسط فيها العراق لكنه ليس كافيا.

    المصدر :
  • رويترز

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