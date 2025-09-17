الخميس 25 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيران تدعو لإعادة بناء الثقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

منذ 8 دقائق
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي(أرشيفية- رويترز)

رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي(أرشيفية- رويترز)

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الأربعاء، على ضرورة بناء الثقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال محمد إسلامي “يجب إعادة بناء الثقة بين إيران والوكالة الدولية”.

كما أضاف “الدول الغربية تستغل الوكالة الدولية لأهدافها السياسية”.

وتابع “استئناف عمليات التفتيش الكاملة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشروط باتخاذ تدابير خاصة”.

وأوضح سلامي أن الالتزامات المتعلقة بالتفتيش لا معنى لها إلا إذا كانت مقرونة بالاحترام للحقوق، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية “إيسنا”.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبرم، الأسبوع الماضي، مع مدير عام الوكالة الذرية رافاييل غروسي في القاهرة، اتفاقا جديدا حول كيفية التعامل بين إيران والوكالة إثر حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل.

إلا أن عراقجي أكد أن دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية في بلاده سوف يكون مقيداً رغم الاتفاق الذي أبرم في مصر.

كما شدد على أن طهران لن تسمح لمفتشي الوكالة بدخول أي موقع باستثناء محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب البلاد، وفق ما نقلت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية.

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس السوري أحمد الشرع
    أحمد الشرع: "السلام والتطبيع" مع إسرائيل ليسا على الطاولة الآن
    علم بريطانيا في العاصمة لندن
    غزة تحت القصف
    صحيفة التايمز: بريطانيا ستعترف بدولة فلسطينية مطلع الأسبوع المقبل
    البنك المركزي السعودي
    بعد قرار الفيدرالي الأميركي.. بنوك خليجية تخفض الفائدة

    الأكثر قراءة

    غارات إسرائيلية سابقة على جنوب لبنان. الأناضول
    تصعيد محتمل على جبهة لبنان.. مؤشرات مقلقة في الأفق!
    الرئيس جوزاف عون
    خطاب الرئيس خرج عن التقليد
    ميشال عيسى (يسار) مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب
    السفير الاميركي الجديد في لبنان قريباً.. ما أسباب التعيين من خارج الخارجية؟