إيران ترحب بمواصلة الدبلوماسية والمفاوضات حول البرنامج النووي

من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي

رحبت إيران الأربعاء بالجهود الدبلوماسية لإحياء اتفاق 2015 النووي مع قوى عالمية، بعد يوم من اقتراح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مسودة نص جديد لاستئناف العمل بالاتفاق.

وقال حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني لبوريل عبر الهاتف “إيران ترحب بمواصلة الدبلوماسية والمفاوضات”.

وأضاف “تقول الولايات المتحدة دائما إنها تريد اتفاقا، لذا يجب رؤية هذا النهج في الاتفاق وفي الممارسة العملية”.

وكان بوريل قال يوم الثلاثاء إنه اقترح مسودة نص جديدة لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، قائلا إنه لم يعد هناك مجال لمزيد من التنازلات الكبيرة.

وبموجب الاتفاق النووي تقلص إيران أنشطة برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات على طهران، مما دفعها إلى انتهاك بنود الاتفاق بدورها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إنها تدرس اقتراح بوريل وسترد على الاتحاد الأوروبي.

وفي سياق منفصل امتنع البيت الأبيض عن التعقيب على تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري ونقل فيه عن المنسق الأمريكي المعني بالشرق الأوسط بريت مكجورك أنه “من المستبعد” إحياء اتفاق 2015 النووي في المستقبل القريب.