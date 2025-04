إيران ترفض تهديدات نتنياهو وتتوعد برد فوري على أي ضربة

أعلنت إيران اليوم الاثنين رفضها لدعوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أطلقها أمس، لتفكيك برنامجها النووي بالكامل. وأكدت أن أي هجوم إسرائيلي يستهدف هذا البرنامج سيؤدي إلى عواقب وخيمة.

ورد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على تصريحات نتنياهو عبر حسابه في “إكس” منتقداً ما أسماه “وهم إسرائيل بأنها تستطيع أن تملي على إيران ما يجوز لها فعله أو عدم فعله”، واعتبر أنه “أمر بعيد عن الواقع إلى درجة لا تستحق حتى الرد”.

Israel’s fantasy that it can dictate what Iran may or may not do is so detached from reality that it hardly merits a response.

What is striking, however, is how brazenly Netanyahu is now dictating what President Trump can and cannot do in his diplomacy with Iran.…

— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 28, 2025