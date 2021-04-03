إيران ترفض مقترحاً أميركياً برفع العقوبات وفق مبدأ خطوة بخطوة

قالت وسائل إعلام إيرانية إن وزارة الخارجية الإيرانية رفضت مقترحا أميركيا برفع العقوبات وفق مبدأ خطوة بخطوة.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أمس الجمعة أنه سيعقد اجتماعات في فيينا الثلاثاء المقبل مع جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بما فيها الولايات المتحدة، من أجل التحديد الواضح لرفع العقوبات وتنفيذ التعهدات النووية.

وقال مسؤول كبير بالاتحاد إنه لن تكون هناك محادثات مباشرة بين أميركا وإيران “بل ستكون محادثات غير مباشرة”.

وقال المسؤول الأوروبي إن “المحادثات بين إيران والولايات المتحدة والقوى العالمية ستسعى إلى وضع قائمتين للتفاوض بشأن العقوبات التي يمكن لواشنطن رفعها والالتزامات النووية التي يجب على طهران الوفاء بها”.

وأضاف أن جميع الأطراف تأمل في التوصل إلى اتفاق في غضون شهرين. وقال المسؤول الكبير “نتفاوض على قائمة الالتزامات النووية وقائمة رفع العقوبات. وسيتعين دمج القائمتين عند مرحلة ما. وفي النهاية، نحن نتعامل مع ذلك بطريقة متوازية. وأعتقد أنه يمكننا القيام بذلك في أقل من شهرين”.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن واشنطن ستشارك في اجتماع فيينا لبحث العودة المتبادلة للاتفاق النووي الإيراني. وأضاف في حديث للجزيرة “نعتقد أن اجتماع فيينا خطوة صحية إلى الأمام”.

ولكنه أوضح أن واشنطن لا تتوقع حدوث اختراق فوري في الملف النووي الإيراني، وقال “لا نتوقع حاليا عقد محادثات مباشرة مع إيران”.

في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن “هدف اجتماع الثلاثاء المقبل إنهاء سريع للعقوبات يتبعه وقف إيراني لخفض الالتزامات بالاتفاق النووي”. وأضاف أنه “لا داعي للقاء إيراني أميركي”.

وتصر إيران على ضرورة أن تتخذ الولايات المتحدة الخطوة الأولى برفع العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب.