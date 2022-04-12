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إيران تستدعي المبعوث الأفغاني بعد إلقاء متظاهرين حجارة على بعثاتها الدبلوماسية

12 - أبريل - 2022
الخارجية الإيرانية

الخارجية الإيرانية

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استدعت إيران المبعوث الأفغاني إلى طهران، اليوم الثلاثاء، وأوقفت جميع الخدمات القنصلية في أفغانستان، وذلك بعد يوم واحد من إلقاء متظاهرين حجارة على البعثات الدبلوماسية الإيرانية في كابول وهرات، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني.

وجاءت الاحتجاجات بعد أن أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على تويتر في الأيام الأخيرة تعرض اللاجئين الأفغان الشباب في إيران لمضايقات وإهانات من قبل إيرانيين عاديين. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة مقاطع الفيديو.

وذكر التلفزيون الإيراني أن مسؤولين إيرانيين نفوا أمس الإثنين إساءة معاملة اللاجئين الأفغان في إيران.

وقال التلفزيون الرسمي “تم استدعاء القائم بالأعمال الأفغاني في طهران احتجاجا على مهاجمة السفارة الإيرانية في كابول والقنصلية الإيرانية في هرات بأفغانستان يوم الإثنين”.

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتسن لرويترز التحقق منها مجموعة صغيرة من المحتجين الأفغان يلقون الحجارة على البعثات الدبلوماسية الإيرانية في كابول ومدينة هرات بغرب أفغانستان أمس الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن حركة طالبان التي تحكم أفغانستان مسؤولة عن أمن وسلامة الدبلوماسيين الإيرانيين وأعلنت وقف خدماتها القنصلية في الدولة المجاورة “حتى إشعار آخر”، وفقا لوسائل إعلام رسمية إيرانية.

وعلى الرغم من أن المؤسسة الدينية الإيرانية تتمتع بعلاقات جيدة بشكل عام مع طالبان، فإن هناك توترات منذ فترة طويلة على طول الحدود المشتركة بين البلدين والتي يبلغ طولها 900 كيلومتر ويوجد بها طرق تهريب نشطة.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قوله الأسبوع الماضي إن أكثر من خمسة ملايين أفغاني، موثقين وغير موثقين، يعيشون في إيران.

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