إيران تستقبل مقاتلات ميغ-29 الروسية وتواصل تحديث دفاعاتها الجوية

منذ 45 دقيقة
مقاتلات ميغ-29 الروسية

أعلن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أبو الفضل ظهره وند أن مقاتلات ميغ-29 الروسية وصلت إلى إيران كحل مؤقت، فيما ستدخل مقاتلات سوخوي 35 البلاد تدريجيًا على المدى الطويل.

وأوضح ظهره وند أن إيران تستورد منظومات الدفاع الجوي HQ-9 وS-400 بكميات كبيرة لتعزيز قدراتها الدفاعية، مشيرًا إلى أن بعض منظومات S-400 قد وصلت بالفعل ويتم تركيبها حاليًا.

وأشار البرلماني الإيراني إلى أن الوضع الدولي الحالي يتطلب تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد، مؤكداً أن الخصوم الخارجيين “لا يفهمون إلا لغة القوة”، لذا يجب أن تكون إيران مستعدة لأي تطور.

وكانت طهران قد أعلنت سابقًا عن نيتها تطوير التعاون العسكري والتقني مع شركائها الرئيسيين، بما في ذلك روسيا والصين، معتبرة أن هذه التسليمات خطوة مهمة في تحديث القوات المسلحة الإيرانية.

ويأتي ذلك بعد تقارير عن تضرر بعض منظومات الدفاع الجوي الإيرانية جراء الغارات والهجمات المركزة على غرب ووسط إيران خلال الحرب مع إسرائيل في يونيو الماضي. وأكد نائب قائد العمليات في الجيش الإيراني أن الأنظمة المتضررة تم استبدالها بأنظمة جديدة، ما حافظ على تأمين سماء البلاد رغم الأضرار.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

