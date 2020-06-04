إيران تسجل رقم قياسي جديد بإصابات كورونا

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سجلت إيران 3574 إصابة جديدة بفيروس كورونا ” كوفيد-19 ” في عدد قياسي منذ بدء انتشار الوباء وفق مصادر رسمية.

وكانت إصابات فيروس كورونا المستجد قد عاودت الارتفاع مجدداً في إيران يوم الثلاثاء المنقضي، ولليوم الثاني على التوالي أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة وقتها، تسجيل 3117 إصابة جديدة بكورونا و64 وفاة، وفق ما نقلته وكالة “إرنا” الإيرانية.

هذا وازداد عدد الاصابات الجديدة المسجلة في إيران بشكل مستمر تقريباً منذ 2 أيار/مايو، عندما أعلنت السلطات أنها وصلت إلى أدنى مستوى في خلال شهرين.

ويرى بعض الخبراء الأجانب وكذلك العديد من المسؤولين الإيرانيين أن الأرقام الحكومية أقل من الواقع.

إلى ذلك بدأت إيران بتخفيف القيود والتدابير لوقف انتشار الوباء في منتصف نيسان/أبريل، واستأنفت معظم محافظات البلاد الإحدى والثلاثيين معظم أنشطتها. وفي الأسبوع الماضي، سُمح بإقامة الصلوات الجماعية في المساجد بينما كانت المطاعم تعيد فتح أبوابها.

وكانت الحكومة قد رفعت القسم الأكبر من القيود التي فرضتها لاحتواء تفشي كوفيد-19 الذي ظهر لأول مرة على أراضيها في أواسط شباط/فبراير الماضي.

وتفرض الحكومة الإيرانية حالياً إغلاقاً في محافظة الأهواز الواقعة في غرب البلاد عند الحدود مع العراق. وتعد الأهواز حالياً المحافظة الأكثر تضرراً من كوفيد-19 في إيران.