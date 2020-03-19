إيران تسجل وفاة كل 10 دقائق بسبب كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، اليوم الخميس، أن شخصا واحدا يموت في كل 10 دقائق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال جهانبور في حسابه الرسمي على ”تويتر“، إنه ”وفقا لأحدث البيانات، كل ساعة تقريبا، يصاب 50 شخصا في إيران بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكل عشر دقائق يفقد شخص واحد حياته بسبب هذا الفيروس“.

وأضاف ”من حيث هذه المعلومات، اتخذ قرار واع بشأن السفر وحركة المرور والنقل ومشاهدة المعالم السياحية خلال فترة عيد النيروز“ التي ستبدأ يوم غد الجمعة مع بدء حلول العام الإيراني.

وسجلت إيران منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في 19 من فبراير/شباط الماضي وحتى يوم أمس الأربعاء، إصابة 17361 ووفاة 1135 شخصا، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة ”كيانوش جهانبور“.

من جانبه، قال رئيس منظمة الطب في إيران، ظفر قندي، الأربعاء، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في إيران أكبر مما تعلنه وزارة الصحة بكل تأكيد.

وأضاف ”وزارة الصحة الإيرانية معنية بنشر الأرقام وفق بروتوكول منظمة الصحة العالمية التي تعتمد الإصابات المؤكدة في المختبرات والمستشفيات فقط“.