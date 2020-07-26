إيران تسجل 216 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 15700

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أعلنت إيران تسجيل 216 وفاة في 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15700 في الدولة الأكثر تضررا بالوباء في الشرق الأوسط.

وسجلت إيران، الأحد، 216 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، بحسب قناة العالم على “تليغرام”.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 291172 والوفيات إلى 15700.

وفي السياق، قال مساعد وزير الصحة الإيراني، إيرج حريرجي، إن طهران أصبحت مصدرا لتفشي الفيروس في جميع أنحاء البلاد، نقلا عن “إيران إنترناشيونال” عربي.

وأشار إلى أن ما يتراوح من 5 إلى 10 في المئة ممن يدخلون المستشفى بسبب كورونا يموتون في إيران.

وأكد الوضع ليس جيدا، متوقعا استمرار حدوث نحو 200 وفاة يوميا بسبب الفيروس.

والأربعاء الماضي، قالت إيران إن 138 من المتخصصين في الرعاية الصحية لقوا حتفهم حتى الآن، أثناء مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت إيران في وقت سابق هذا الأسبوع عن إصابة 12 ألف عامل في مجال الرعاية الصحية بجميع أنحاء البلاد.

وتواجه إيران تجدد انتشار الفيروس، حيث تظهر الأرقام الرسمية ارتفاعا في أعداد الإصابات الجديدة والوفيات على حد سواء منذ التراجع الذي سجل لشهرين في مايو.

وأمام تجدد انتشار الوباء، فرضت السلطات وضع الكمامات في الأماكن العامة المغلقة وأعادت فرض قيود في المحافظات الأكثر تضررا بينها العاصمة.

وكانت السلطات الإيرانية بدأت في أبريل رفعا تدريجيا للقيود في محاولة لإنعاش الاقتصاد المتضرر أساسا من العقوبات الأميركية.