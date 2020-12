إيران تسعى لإعدام شاب انتزعت منه اعترافات قسرية

قالت منظمة العفو الدولية ، النظام الإيراني يسعى لإعدام شاب يبلغ من العمر 30 عاماً، عن جريمة وقعت عندما كان عمره 16 عاماً.

وكشف موقع المنظمة أن السلطات الإيرانية أدانت محمد حسن رضائي، بناء على “اعترافات” منتزعة تحت التعذيب.

وبعد أكثر من 12 عامًا على ذمة الإعدام، نُقل رضائي، الخميس، إلى الحبس الانفرادي في سجن لاكان في رشت، وأُبلغت أسرته أن إعدامه سينفذ” خلال أسبوع “.

منظمة العفو الدولية كتبت على موقعها “تشن السلطات الإيرانية مرة أخرى، هجوماً مقيتاً على حقوق الأطفال وتستهزئ تماماً بقضاء الأحداث”.

وفي عام 2007، عندما كان رضائي يبلغ من العمر 16 عامًا، تم القبض عليه فيما يتعلق بحادث طعن رجل في قتال جماعي.

وكانت محاكمته غير عادلة بشكل فادح، وفق المنظمة، ورغم صغر سنه، احتجزته السلطات في الحبس الانفرادي المطول، دون السماح له بالاتصال بأسرته ومحاميه.

وتم تعذيبه مرارًا حتى “يعترف” بما في ذلك ضربه بالعصي وركله ولكمه وجلده بخراطيم أنابيب.

وفي عام 2008، اعتمدت المحكمة الابتدائية على “اعترافاته” القسرية لإدانته والحكم عليه بالإعدام، رغم أنه تراجع عن “اعترافاته” في المحاكمة وقال إنها نُقلت تحت التعذيب.

انتهاك خطير!

وقالت نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، إن فرض عقوبة الإعدام على شخص كان طفلاً وقت ارتكاب الجريمة يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يحظر تمامًا استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأطفال.

ومما زاد من تفاقم الظلم، تصميم السلطات الإيرانية على المضي قدماً في الإعدام على الرغم من محاكمته الجائرة بشكل صارخ وعدم إجراء أي تحقيق في أقوال رضائي المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة.

ودعت الطحاوي السلطات الإيرانية إلى الوقف الفوري لإعدام رضائي، وإلغاء إدانته والحكم عليه، ومنحه إعادة محاكمة عادلة في إطار الامتثال الكامل لقواعد قضاء الأحداث ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”.

وكانت محكمة جنائية في مقاطعة جيلان، قد حكمت على رضائي بالإعدام في 21 أكتوبر 2008.

واستندت إدانته إلى “اعترافات” قالها هو ومحاميه الذي عينته المحكمة إنه تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أثناء احتجازه من قبل وحدة التحقيق في الشرطة الإيرانية (أغاهي) في بندر أنزلي، محافظة جيلان.

لكن المحكمة العليا الإيرانية أيدت فيما بعد الإدانة وحكم الإعدام.

Mohammad Hassan Rezaiee was just 16 when he was arrested and tortured into confessing to a crime.

After 12 years on death row #Iran told his family on Thursday that his execution would be carried out ‘in a week’.@HassanRouhani please save himhttps://t.co/Du3twYuBKS

— Amnesty St Albans (@StAlbansAmnesty) December 19, 2020