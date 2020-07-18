إيران تشتعل من جديد.. (بالفيديو) حريق هائل جديد في منطقة الأحواز

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تداول مغردون إيرانيون مقطع فيديو يظهر انفجارا في خط أنابيب النفط في منطقة خور موسى (سر بندر) في منطقة الأحواز ذات الأغلبية العربية.

وكان لافتاً خلال الأيام الماضية وقوع سلسلة من الانفجارات والحرائق في إيران، وكان أحدثها انفجار في منطقة الأحواز، اليوم السبت.

وتشهد إيران هذه الأيام سلسلة من الحرائق والانفجارات الغامضة، كان آخرها احتراق 7 سفن على الأقل في ميناء بوشهر جنوبي إيران، قبل ثلاثة أيام.

وقبل ذلك، اندلع حريق في 12 يوليو بمنشأة تابعة لشركة شهيد توندجويان للمواد البتروكيماوية جنوب غرب إيران لكن تم إخماده سريعا.

كما اندلع انفجار ضخم هز العاصمة الإيرانية طهران في 11 يوليو. وقال متحدث باسم الإدارة الإطفاء الإيرانية آنذاك، إن سبب الحادثة هو انفجار عدة أسطوانات غاز كانت في قبو، مما أدى إلى تدمير مبنى وإصابة أحد السكان.

وعادة ما تتكتم السلطات عن أسباب الحوادث المتكررة، أو تعطي معلومات مضللة وثم تعود لتصحيح روايتها بعد تسرب الأنباء لوسائل الإعلام.

وبدأت سلسلة الحرائق والانفجارات في 26 يونيو الماضي، بانفجار ضخم في موقع بارشين العسكري، أضاء العاصمة الإيرانية طهران.

ولم تمر أيام حتى وقع حريق في موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم، في بداية هذا الشهر، قامت بعدها وسائل الإعلام الإيرانية بتوجيه أصابع الاتهام نحو إسرائيل.

عاجل : انفجار في خط انابيب النفط في منطقة خور موسى ( سر بندر ) في الأحواز الآن . pic.twitter.com/0g7eprfiZs — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) July 18, 2020