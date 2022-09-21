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إيران تطالب بضمانات من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي

منذ 5 دقائق
إبراهيم رئيسي

إبراهيم رئيسي

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تحدث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بنبرة متحدية اليوم الأربعاء في الأمم المتحدة، حيث طالب بضمانات بأن الولايات المتحدة لن تنسحب مرة أخرى من اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى.

وقال إن طهران لم تسع مطلقا لحيازة أسلحة نووية ”فلا وجود لها في عقيدتنا الدفاعية“، معتبرا بأن بعض القوى تستخدم البرنامج النووي الإيراني ذريعة للضغط على بلاده.

وأضاف أن طهران تريد محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الذي لقي حتفه في ضربة بطائرة مُسيرة أمريكية عام 2020 في العراق.

واتهم رئيسي دول الغرب بـ“الكيل بمكيالين“ فيما يتعلق بحقوق النساء في وقت تشهد بلاده احتجاجات منددة بوفاة شابة بعد أن احتجزتها شرطة ”الأخلاق“.

وتابع: ”لدينا هذا الكيل بمكيالين حيث يتركز الانتباه فقط على جهة واحدة وليس على الكل“، مشيرا إلى وفاة نساء من السكان الأصليين في كندا.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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