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إيران تطور التكنولوجيا النووية بشكل سري

منذ 37 دقيقة
برنامج إيران النووي يثير قلق العالم

برنامج إيران النووي يثير قلق العالم

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حذر مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى إيران، إليوت أبرامز، أن طهران تعمل بشكل سري لتطوير التكنولوجيا النووية ، لذلك لم تسمح بوصول مفتشي الوكالة الذرية إلى مواقعها النووية لستة أشهر.

وقال أبرامز، خلال كلمة له له بندوة “متحدون ضد إيران نووية”، الثلاثاء، إن إيران لا تتعاون مع المفتشين الدوليين، متهما إياها بتعطيل جهود الوكالة الدولية للطاقة النووية، مطالبا بأن تكون هناك محاسبة ومعاقبة على هذا الإخلال بالاتفاق النووي.

واعتمدت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، سياسة “ضغوط قصوى” حيال إيرام، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية مشددة عليها بعد قراره في العام 2018، الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وقال إن “النظام الإيراني أخفى الكثير من الوثائق المتعلقة بالبرنامج النووي، بينما حافظ على الكثير من العلماء الذين يعملون سويا على تكنولوجيا نووية”.

وأضاف أن “إيران أرادت أن تحتفط بخيار العودة إلى البرنامج النووي، ولذلك بدأت في توسيع أنشطتها الخاصة بالانتشار وتخصيب اليوريانيوم ووضعت نفسها في موقف يسمح لها بإنتاج المواد النووية”.

وأكد أبرامز أنه “من المهم منع إيران من الوصول إلى موقف يسمح لها بالقفز نحو صناعة سلاح نووي”.

    المصدر :
  • الحرة

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