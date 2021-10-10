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إيران تعرقل العودة إلى المحادثات النووية بشرط جديد

10 - أكتوبر - 2021
محادثات فيينا

محادثات فيينا

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اشترطت إيران العودة إلى المحادثات النووية في فيينا والاتفاق المبرم مع الدول الغربية عام 2015، رفع العقوبات الأمريكية قبل أي خطوة.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإيراني “حسين أمير عبد اللهيان”، الذي قال يوم السبت، إن “القلق الرئيسي لإيران في أية محادثات لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 سيكون حول سبل التحقق من رفع العقوبات الأميركية”.

“عبد اللهيان” الذي يقوم بزيارة إلى نظام الأسد في سوريا، زعم أن بلاده “ستعود قريباً إلى المحادثات النووية مع القوى العالمية والتي تشمل مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، بعد التأكد من رفع العقوبات”.

الوزير الإيراني أضاف، “بالطبع سنعود قريباً إلى محادثات فيينا وسنركز على قضية التحقق والحصول على الضمانات الضرورية لتنفيذ الالتزامات على الأطراف الغربية”.

يشار إلى أن المحادثات التي تسعى من خلالها الدول الغربية إلى كبح برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، كانت قد تأجلت في حزيران/يونيو، بعد انتخاب المتشدد “إبراهيم رئيسي” رئيساً لإيران.

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