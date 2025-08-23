السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
إيران تعلن إحباط مخطط للموساد استهدف مركزا حيويا شرقي البلاد

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2025 7:02 مساءً
جهاز الموساد الاسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بإحباط مخطط لتنفيذ هجوم على مركز حيوي في محافظة سيستان وبلوشستان شرقي إيران، مشيرة إلى أن المخطط يحمل بصمات الموساد الإسرائيلي.

وأوضحت وكالة مهر الإيرانية للأنباء أنه “تم تدمير الفريق الإرهابي المسؤول عن المؤامرة بالكامل”، مشيرة إلى أن المجموعة الرئيسية تكونت من “7 إرهابيين غير إيرانيين”.

وأضافت أن “الخلية تسللت في الأيام الماضية عبر الحدود الشرقية بهدف تنفيذ عملية إرهابية خطيرة”.

وأشارت إلى أنه “تم ضبط بحوزة الخلية أسلحة منها قاذفات “RPG-7″ وقنابل وسترات ناسفة وأجهزة اتصال وأسلحة رشاشة”.

وبينت أنه “خلال اشتباك مسلح عنيف استمر لساعات مع الإرهابيين قُتل 6 منهم فيما ألقي القبض على اثنين آخرين، فيما أصيب اثنان من المديرية العامة للمخابرات في المحافظة”.

كما كشفت أن “طبيعة الدورات التدريبية الخاصة (بالخلية) والتمارين التي أجروها على مجسّم للمركز الحيوي تكشف عن بصمات تدريبية وعملياتية تعود لـ”الموساد””.

وذكرت أن الاستخبارات في محافظة سيستان وبلوشستان “في مرحلة تحديد الهوية والبحث عن الأدلة”.

