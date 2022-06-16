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إيران تعلن اعتقال شخص بتهمة التجسس

منذ 8 دقائق
عناصر من الأمن الإيراني_ أرشيفية

عناصر من الأمن الإيراني_ أرشيفية

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أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، الخميس، إلقاء القبض على أحد مواطنيها بتهمة “التجسس”، حاول الخروج إلى دولة مجاورة، في إشارة إلى تركيا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن قواتها في محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي البلاد، أنها تمكنت من اعتقال شخص قالت إنه على صلة باثنين من فرنسيين المعتقلين في طهران بزعم التجسس.

ودون أن يذكر هوية المعتقل، أضاف البيان “هذا الشخص نسق تحركاته قبل عيد العمال الشهر الماضي، خلال لقاءه الفرنسيين المعتقلين أيضا”.

وبين أن “مهام الشخص المعتقل تضمنت دمج التجمعات العمالية وتجمعات المعلمين وتحويلها إلى أعمال شغب واسعة النطاق”.

وأضاف أن “اعتقال هذا الشخص تم على يد فرع وزارة الاستخبارات بمحافظة أذربيجان الغربية بعدما حاول الهروب من إيران بتوجيه من الجماعات الإيرانية المعارضة بالخارج”، على حد زعم البيان.

وكانت وزارة الأمن الإيراني أعلنت في مايو/أيار الماضي، أنها اعتقلت فرنسيين اثنين بزعم التجسس؛ وتنظيم أعمال شغب واشعال اضطرابات داخل البلاد، وهما سيسل كلهر (37 عاماً) وجاك باريس (69 عاماً).

وتقول الدول الغربية، إن السلطات الإيرانية تستخدم الرعايا الأجانب كرهائن للحصول على تنازلات في المفاوضات النووية، من خلال احتجازهم بتهم ملفقة.

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