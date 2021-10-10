إيران تعلن امتلاك 120 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب

في ظل المطالبات الدولية لإيران بالعودة للاتفاق النووي، كشفت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، عن مخزون اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه.

وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، السبت، أن بلاده تملك أكثر من 120 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%.

وقال إسلامي، للتلفزيون الإيراني الرسمي: “لقد تجاوزنا الـ120 كيلوجراما”، مضيفا “لدينا أكثر من هذا الرقم”.

وتابع: “شعبنا يعلم جيدا أنه كان عليهم (القوى الغربية) تزويدنا بالوقود المخصب بنسبة 20% لاستخدامه في مفاعل طهران، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك”.

وأشار إلى أنه “إذا لم يقم زملاؤنا بالأمر، من الطبيعي أننا كنا سنواجه مشاكل في نقص الوقود النووي لمفاعل طهران”.

وفي سبتمبر/أيلول، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران عززت مخزونها من اليورانيوم المخصب فوق النسبة المسموح بها بموجب اتفاق 2015 مع القوى الكبرى.

وتقدر الوكالة امتلاك ايران 84.3 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، مقابل 62.8 كيلوجرامات، وفق آخر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو/أيار.

وبموجب الاتفاق لا يمكن لإيران تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن 3.67%، وهي نسبة أقل بكثير من عتبة التخصيب بنسبة 90% اللازمة لصناعة سلاح نووي.

وكانت الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة قد وافقت على رفع بعض العقوبات المفروضة على إيران في حال قلصت طهران برنامجها النووي.

لكن بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018 وفرضه عقوبات جديدة على إيران، تخلت إيران تدريجيا عن التزاماتها.